شرطة الديوانية: اعتقال مخمورين قاموا برمي العيارات النارية بين الأهالي

2020/04/22 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة الديوانية عن تمكن قوة من مركز شرطة الشامية من إلقاء القبض على شخصين مخمورين أثناء قيامهما بالرمي العشوائي في المنطقة ما تسبب بخلق حالة من الذعر والقلق بين الاهالي.وقالت الشرطة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “القوات الامنية القت القبض على شخصين مخمورين أثناء قيامهما بالرمي العشوائي في المنطقة […]

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