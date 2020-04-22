2020/04/22 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن نجاح إيران بإطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء الخارجي.وذكرت وسائل اعلام إيرانية أن القمر الصناعي العسكري الإيراني “نور -1” تم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز “قاصد” على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.واطلق القمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تطلق قمراً صناعياً بإشراف قيادات الصف الأول في الحرس الثوري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تطلق قمراً صناعياً بإشراف قيادات الصف الأول في الحرس الثوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).