2020/04/22 | 12:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتصام لموظفي شركة امنية في البرجسية لتسريحهم من العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 12:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتصام لموظفي شركة امنية في البرجسية لتسريحهم من العمل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتصام لموظفي شركة امنية في البرجسية لتسريحهم من العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).