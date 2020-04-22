2020/04/22 | 12:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية، الاربعاء، (22 نيسان 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.300 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.سعر شراء الدولار = 122.500 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 22-4-2020 الاربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 22-4-2020 الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).