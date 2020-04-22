الكنبة الفلّوجية التي تثبّت كرسي النجف وأربيل.. علي وجيه

2020/04/22 | 12:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب علي وجيه: في الجيوبولتيك وما يتصل به من زمنٍ، وأشخاص: الكنبة الفلّوجية التي تثبّت كرسي النجف وأربيل حتى اللحظة، العراق في فوضى لحظة غياب السنّة بعد نيسان 2003.ولا أخفيكم، منذ أيامٍ وأنا أفكّر بزيارتين سياسيّتين برتكوليّتين، أجرى الأولى رئيس الجمهورية د.برهم صالح، ومبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بلاسخارت، إلى الفلّوجة، لزيارة رئيس […]

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