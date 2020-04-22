المجلس الاقتصادي العراقي يحذر من طبع عملات محلية خارج غطاء البنك المركزي

2020/04/22 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، الأربعاء، من خطورة تأييد الحكومة لبعض المقترحات القاضية بطبع عملات محلية خارج غطاء البنك المركزي.وقال العطار في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “طبع العملة دون غطاء كارثة وفيها مجالات كبيرة للفساد إضافة إلى فقدان العملة الوطنية لقيمتها مقابل الذهب”.وأضاف أن “الموضوع عبارة عن مغامرة […]

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