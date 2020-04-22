طلبات الكتل السياسية و”المحاصصة” تعرقل تشكيل حكومة الكاظمي

2020/04/22 | 12:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يبدو أن الصعوبات التي يواجهها المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي لا تختلف عن تلك التي واجهت سابقيه محمد علاوي وعدنان الزرفي وادت الى فشلهما في اقناع الكتل السياسية وبالتالي الانسحاب من المهمة.الكاظمي لم يحسم حتى اليوم امره بشأن الكابينة الحكومية رغم التصريحات المتفائلة ، والتأييد المعلن له ، وتصريحات الكتل السياسية بشأن تسهيل […]

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