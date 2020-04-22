وزارة النقل تعلن وصول 1027 مواطناً إلى مطار بغداد الدولي

2020/04/22 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل العراقية ، عن وصول اكثر من الف وعشرين مواطنا إلى مطار بغداد الدولي على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

وقال الوزارة في بيان ان المواطنين العراقيين الوافدين وزعوا عبر ست رحلات جوية استثنائية مباشرة لخمسة قطاعات منها رحلتين الى عمان ورحلة واحدة لكل من مسقط، طهران، باكو والقاهرة مشيرة الى أن هذه الرحلات الاستثنائية تمت بعد استحصال كافة الموافقات الأصولية وبناءً على قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية.

وأضافت أن جميع الوافدين يخضعون للفحص الطبي من قبل اللجان الصحية المتواجدة داخل مطار بغداد الدولي، وسبق أن هيأت الوزارة حافلات ومركبات صغيرة لنقلهم إما إلى أماكن الحجر أو إلى مناطق سكناهم، بعد اكمالهم الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.

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