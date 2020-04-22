برنامج الأغذية العالمي يحذر من زيادة الأشخاص المعرضين للمجاعة

2020/04/22 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر برنامج الأغذية العالمي من كارثة إنسانية عالمية بسبب فيروس كورونا المستجدّ، مرجّحاً أن تودّي تداعيات الوباء إلى تضاعف عدد الأشخاص المعرّضين للمجاعة هذا العام.

وقال مدير البرنامج التابع للأمم المتحدة ديفيد بيسلي ان عدد من يعانون من الجوع الشديد يمكن أن يتضاعف بسبب الجائحة ليصل إلى أكثر من مئتين وخمسين مليون شخص بحلول نهاية العام الحالي.

ووفقاً للتقرير فقد ارتفع عدد من هم على حافة المجاعة بشكل كبير في خلال العام الماضي إلى مئة وخمسة وثلاثين مليون شخص، بسبب النزاعات ومشكلات المناخ والصدمات الاقتصادية.

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