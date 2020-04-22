المعهد القضائي ينظم محاضرات تخصصية لإعداد قضاة للمحكمة الاتحادية

2020/04/22 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظم المعهد القضائي بالتعاون مع عمادة كلية القانون في جامعة ‏بغداد محاضرات تخصصية في مادة “القضاء الدستوري” لتهيئة ‏كادر قضائي متخصص في القضاء الدستوري.‏ وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” ‏المحاضرات تشمل قضاة الصنف الاول ومن كافة محاكم الاستئناف ‏بغية تهيئة كادر قضائي متخصص في القضاء الدستوري”

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