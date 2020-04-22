خلية الازمة في كربلاء تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى 91%

2020/04/22 | 12:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت خلية الازمة في دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة، الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا الى 91‎%‎ بعد تماثل 4 حالات ليل الامس للشفاء.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نسبة الشفاء في المحافظة من فيروس كورونا ارتفعت الى 91‎%‎ بعد تماثل 4 حالات ليل الأمس للشفاء […]

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