مواصفات أرخص هاتف “5 جي” في العالم

2020/04/22 | 12:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقرير عن عزم شركة شاومي الصينية طرح هاتفها الجديد Redmi K30i قبل نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري.وبحسب موقع “ait news” للأخبار التقنية سيكون الهاتف الجديد أرخص هاتف 5G في السوق.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت شاومي هاتفها Redmi K30، بوصفه أحد أرخص هواتف 5G في السوق، وقتها بسعر 285 دولارا أمريكيا، […]

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