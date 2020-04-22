المرشدي : الكتل السياسية لن تغادر المحاصصة أبدا

2020/04/22 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي إن الكتل لن تغادر المحاصصة وتسعى دائما الى تحقيق مكاسبها من خلال ما تحصل عليه من مناصب في الحكومات المتعاقبة منذ عام الفين وثلاثة وحتى الان.

وأكد المرشدي في تصريح أن اجماع الكتل السياسية على تكليف وتمرير حكومة مصطفى الكاظمي جاء من اجل الحصول على مكاسب وتحقيق مصالحها الخاصة في حكومته، مشيرا الى ان القوى السياسية لا تعترف بالمهنية والكفاءة بقدر سعيها للمجيء بأشخاص يلبون مصالحها وان هذه الأحزاب لن تغادر المحاصصة ابدا.

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