مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تشريع لدعم الاقتصاد بـ 484 مليار دولار

2020/04/22 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على تشريع جديد لدعم وحماية الاقتصاد من تأثير فيروس كورونا على الولايات المتحدة.

وجرى التصويت في مجلس الشيوخ فور توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق بشأن رصد مبلغ اربعمئة وأربعة وثمانين مليار دولار لدعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمستشفيات، حيث ستشمل حزمة المساعدات نحو ثلاثمئة وعشرين مليار دولار ضمن برنامج لاقتراض المشاريع الصغيرة وستين مليار دولار لبرنامج منفصل للاقتراض في حالة الطوارئ وخمسة وعشرين مليار دولار لتعزيز قدرات الفحص للكشف عن إصابات كورونا.

وسيتم إحالة التشريع إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وبذلك سيكون هذا هو التشريع الرابع حول تمويل دعم الاقتصاد منذ انتشار فيروس كورونا، ليصل اجمالي المبالغ المشرعة لنحو ثلاث تريليونات دولار.

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