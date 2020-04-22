جبهة النجيفي توضح لـ”المعلومة” حقيقــة انضمام رئيسها الى تحالف الخنجر

2020/04/22 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية حازم الجنابي، الأربعاء، رئيس الجبهة اسامة النجيفي الى ما يسمى بتحالف المدن المحررة برئاسة خميس الخنجر.وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “النجيفي بعيد كل البعد عن هذه المشاكسات السياسية والرجل لم ينضم الى مثل هذا التحالف، وكان لدينا اجتماع قبل يومين وحددنا موقفنا من هذا الملف”.وأضاف […]

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