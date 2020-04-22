عضو بالمالية النيابية يقدم مقترحاً لتقليل عجز الموازنة ويعلق على 'الإدخار الإجباري'

2020/04/22 | 12:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر عضو اللجنة المالية البرلمانية شيروان ميرزا، الأربعاء، أن تجربة "الإدخار الإجباري" للرواتب "لم تنجح" خلال تطبيقها في اقليم كردستان، فيما قدم مقترحاً لتقليل العجز في الموازنة.

وقال ميرزا في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الادخار الاجباري لرواتب الموظفين هي تجربة عملنا عليها في اقليم كردستان في وقت قطع الحكومة الاتحادية لمستحقات الاقليم من الموازنة"، مبينا انها "كانت تجربة غير ناجحة وخاطئة 100% واثرت بشكل سلبي على الوضع المجتمعي لمواطني الاقليم والحياة العامة والسوق المحلية بشكل كامل وهي شيء خطير".

واضاف ميرزا، ان "تلك التجربة لايمكن تكرارها مرة اخرى بغية تجاوز الازمة المالية وتقليل العجز"، مشددا على ان "هنالك ضرورة لاعادة ترتيب الرواتب مرة اخرى لعدم وجود عدالة فيها، وهناك فروقات كبيرة بالمخصصات بين وزارة واخرى، كما ان هناك فضائيين اضافة الى وجود جهات تستلم اكثر من راتب، بالتالي فان اجراء المعالجات بهذه الجزئيات ستكون ذات فائدة في معالجة جزء من العجز بالموازنة".





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