كورونا يصيب طفل عراقي عمره 60 يومًا

2020/04/22 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاربعاء بأن المحافظة سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا لطفل يبلغ عمره 60 يوما.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “الأطباء في مستشفى الحسين التعليمي قد سجلوا إصابة بفيروس كورونا لطفل عمره 60 يوما فقط، انتقل له الفيروس من والدته وهو من منطقة السايح في […]

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