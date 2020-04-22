النفط يشعل توترًا وردود ساخرة بين شمس الكويتية وإعلامية عربية

2020/04/22 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شاركت الفنانة شمس الكويتية في حملة الهجوم ضد الإعلامية الأردنية علا الفارس، بعد التغريدة التي نشرتها وأثارت جدلًا واسعًا، حيث تم اتهامها بالسخرية من انهيار أسعار النفط بالمملكة العربية السعودية.وكانت علا الفارس قد كتبت تغريدة غامضة عبر حسابها الشخصي بـ”تويتر” قالت فيها: “5 بدولااااااار !..راح ملح الحبيب”.الأمر الذي فسره […]

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