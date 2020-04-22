وزير الاتصالات الايراني: إطلاق أول قمر صناعي عسكري إنجاز وطني

2020/04/22 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الاتصالات الايراني في تغريدة على تويتر، بمناسبة وضع أول قمر صناعي عسكري إيراني في مداره حول الارض ووصفه بأنه إنجاز وطني عظيم.وكتب محمد جواد اذري جهرمي في رسالة على تويتر اليوم الاربعاء، تهانينا الصادقة للقوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة على هذا الإنجاز الوطني العظيم.وأشار الى أنه تفقد قبل ثلاثة أسابيع، المراحل النهائية […]

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