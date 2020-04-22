2020/04/22 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع ” بوابتي” التابع لمليشيات عبد ربه منصور هادي، قصة التراجع المثيرة، وسقوط معسكر طارق بن زياد “ماس” سابقا بيد الجيش واللجان الشعبية اليمنية يوم امس الثلاثاء.ونقل موقع بوابتي عن مصادر خاصة: إن الانسحاب لمليشيات هادي حدث نتيجة اختراق في ميمنة المعسكر وخاصة بالقرب من نقطة حجر جوار براقش.وأضافت المصادر أن مقاتلي حركة انصار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف خسرت قوات هادي معسكر “ماس” في محافظة مأرب اليمنية ؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف خسرت قوات هادي معسكر “ماس” في محافظة مأرب اليمنية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).