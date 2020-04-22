كوران : عدد من الأسباب تجعل من إجراء انتخابات مبكرة أمراً مستبعداً

2020/04/22 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران، عدم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

وأكد كوران في تصريح، ان الأزمات السياسية وعدم الاستقرار والأوضاع السائدة في البلاد، تجعل من إجراء إلانتخابات المبكرة أمرا مستبعدا، لما تحتاجه الأخيرة من قرار حكومي وتحضيرات وخبرة كافية تفتقر إليها المفوضية الحالية، مضيفا ان الشروع بالعملية الانتخابية بحاجة قبل كل شيء إلى تشكيل الحكومة الجديدة، لأن رئيس الوزراء هو من يقترح إجراءها، على ان يحصل المقترح لاحقا على موافقة مجلس النواب.

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