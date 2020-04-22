نائب يكشف أسماء كتل سياسية ’’تسعى لتجديد الثقة’’ بعبد المهدي

2020/04/22 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، الأربعاء (22 نيسان 2020)، عن الكتل السياسية، التي قال إنها ...





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