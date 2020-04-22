محافظة النجف الاشرف لم تسجل اي إصابة جديدة بكورونا

2020/04/22 | 12:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس خلية الأزمة ومحافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة جديدة بفيروس كورونا بعد المسح الميداني....

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