2020/04/22 | 12:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي ‘ينصح’ الكاظمي: لا تسلك طريق من سبقك! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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