2020/04/22 | 12:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهس جندياً ثم طارده بـ’مقص’.. مقطع مصور يوثق هجوم شاب فلسطيني على حاجز إسرائلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهس جندياً ثم طارده بـ’مقص’.. مقطع مصور يوثق هجوم شاب فلسطيني على حاجز إسرائلي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دهس جندياً ثم طارده بـ’مقص’.. مقطع مصور يوثق هجوم شاب فلسطيني على حاجز إسرائلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).