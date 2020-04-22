مصادر: شركتا تكرير هنديتان تخفضان مشتريات النفط من الشرق الأوسط في أيار

2020/04/22 | 12:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مسؤولون بشركات إن ما لا يقل عن شركتي نفط هنديتين خفضتا واردات النفط من منتجين رئيسيين بالشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، لشهر مايو أيار بسبب معوقات بشأن التخزين إذ تراجع الطلب المحلي على الوقود في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تخفض فيه شركات تكرير هندية بشدة واردات إمدادات الخام المحددة المدة مع نفاد المساحات لتخزين النفط الزائد وفي الوقت الذي تتسبب فيه إجراءات البقاء في المنازل لاحتواء تفشي الفيروس في هبوط الطلب على الوقود.

وقال المسؤولون إن شركة تكرير خفضت المشتريات من السعودية بحوالي 80 بالمئة، بينما ستحصل الثانية على نفط أقل بنسبة 66 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع متوسط مشترياتهما الشهرية من الرياض.

وبالنسبة للخام الذي تورده شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، فستحصل شركة تكرير على شحنة واحدة في مايو أيار بدلا من شحنتين في المتوسط شهريا بينما ستتلقى شركة التكرير الثانية بعض الشحنات المؤجلة من أبريل نيسان وخصصت شحنة واحدة فقط لشهر مايو أيار.

وأضاف المسؤولون أن الشركتين الهنديتين ستحصلان على كميات أقل من الخام بنسبة 75 بالمئة من الكويت في مايو أيار مقارنة مع متوسط مشترياتهما الشهرية.

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