2020/04/22 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد انخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية، الاربعاء.وسجلت أسعار بورصة الكفاح في بغداد 123.300 دينار لكل 100 دولار، اما أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة فهي : سعر بيع الدولار = 124.500 دينار، وان سعر شراء الدولار = 122.500 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).