كربلاء.. إجراء مسح عشوائي شمل 1200 عينة مختبرية

2020/04/22 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الرسمي لخلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن قيام القطاعات الاربعة للدائرة باجراء مسح عشوائي للمواطنين.وقال الدكتور محمد الوكيل في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “المسح شمل أخذ 1200 عينة مختبرية من المواطنين من قطاعات دائرة الصحة الاربعة ، وارسالها الى مختبر الصحة المركزي في بغداد ” […]

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