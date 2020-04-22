"بي إن سبورت" تتحرك لمنع استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل

2020/04/22 | 12:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حاول قناة "بي إن سبورت" (beIN Sports) الضغط على رابطة الدوري الإنكليزي لمنع صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".ودعت القناة المملوكة للحكومة القطرية، وأكبر شريك للكرة الإنكليزية في الخارج، رابطة الدوري إلى وقف هذه الصفقة.وكانت تقارير صحفية أفادت أن صندوق الاستثمار السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان أصبح على وشك شراء 80% من حصة النادي مقابل 300 مليون جنية إسترليني (370 مليون دولار).وأكدت القناة في الخطاب التي أرسلته إلى ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز والأندية الـ20 التي تشارك في البطولة، أن استحواذ السعودية على نيوكاسل يهدد ازدهار الدوري في المستقبل.وأشارت القناة إلى أن الحكومة السعودية شاركت في قرصنة بث مباريات الدوري الإنكليزي من خلال قناة "beoutQ" التي كانت تبث عبر القمر الصناعي السعودي "عربسات".وكانت القناة القطرية فشلت مرارا وتكراراً في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الحكومة السعودية المالك للقمر الصناعي بسبب هذه القرصنة.وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "beIN Sports" في رسالته: "السماح للسعودية بالحصول على حصة مسيطرة على أحد الأندية الرئيسية في الدوري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يمثل خطرا مباشراً على المصالح التجارية للدوري والأندية الأعضاء وشركاء البث وكرة القدم بشكل عام".وذكرت تقارير صحفية إنكليزية أنه من المقرر أن يتم التوقيع على الصفقة خلال الأسابيع الثلاث المقبلة، وأن يصبح سامي الرميان محافظ صندوق الاستثمارات السعودي، رئيساً للنادي.يذكر أن قناة "beIN Sports" كانت قد وقعت عقد بث حصري لمباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في منطقة الشرق لمدة 3 مواسم بقيمة 500 مليون جنية إسترليني (616 مليون دولار).

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