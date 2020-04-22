2020/04/22 | 12:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة فيما يشهد العراق أعداداً متزايدةً من الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تستمر منظمة أطباء بلا حدود في تعزيز دعمها للسلطات الصحية أثناء تعاملها مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه فيها.في الموصل قررت المنظمة تحويل نشاط مركز الرعاية التالية للجراحة الذي تديره إلى مركز لعزل وعلاج مرضى كوفيد-19.وفي يوم الجمعة الماضي بدأت المنظمة في تلقي أول حالات مشتبه في إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد في المركز وتعمل بالتعاون مع السلطات الصحية على تيسير رعايتهم.وكانت أطباء بلا حدود في وقت سابق من هذا الشهر قد بدأت في دعم وزارة الصحة العراقية في التعامل مع مرضى كوفيد-19 من خلال تجهيز مبنى تديره مستشفى السلام في الموصل ليستخدم في عزل المرضى المشتبه في إصابتهم بكوفيد-19، كما تدعم المنظمة مستشفى الشفاء الذي خصصته مديرية صحة نينوى ليكون مركز الإحالة الرئيسي لمرضى كوفيد-19 في المنطقة. كما تدعم أطباء بلا حدود مستشفيات في إربيل وبغداد عن طريق تقديم الدعم الفني واللوجستي وتدريب العاملين الصحيين على إجراءات الحماية من العدوى والسيطرة عليها.هذا في الوقت الذي تستمر فيه المنظمة في تشغيل مشاريعها الاعتيادية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد لتقديم الرعاية الصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطباء بلا حدود تصعد دعمها للعراق وتتلقى في مستشفاها أول حالات اشتباه بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطباء بلا حدود تصعد دعمها للعراق وتتلقى في مستشفاها أول حالات اشتباه بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).