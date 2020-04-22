2020/04/22 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت مجموعة من الوزارات المعنية في الحكومة العراقية يوم الاربعاء اجتماعا حول الامن الغذائي في البلاد في ظل الانخفاض الحاد لاسعار النفط الخامكفي الاسواق العالمية .

وقال وزير التخطيط نوري الدليمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الزراعة انه "سنحقق توفير الاحتياج الغذائي والتنويع الاقتصادي وفرص العمل والاستقرار المجتمعي والامني كل هذه النقاط تناولها اجتماع اليوم"، مؤكد على ضرورة تعزيز الانتاج المحلي.

واكد ان تفشي فيروس كورونا الحق ضرارا كبيرا في المجالات الاقتصادية في البلاد، مردفا بالقول "سنعمل على تطوير ودعم القطاع العام والخاص لتفادي اضرار انخفاض اسعار النفط.

من جهته وزير الزراعة قال وزير الزراعة ان الوزارة ستعمل على زيادة الانتاج المحلي من المحاصيل والمنتجات الزراعية، مضيفا ان محصول الحنطة لهذا العام وفير وقد تقرر منع تصديره الى الخارج.

ويصنف اقتصاد العراق على ان اقتصاده ريعي اذ يعتمد بنسبة تفوق 90% من وارداته على ما يصدره من نفط وغاز وسبق ان حذر اقتصاديون من اتباع هذه السياسية غير ان الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003 لم تتمكن من حلول مناسبة لتعدد الموارد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تتحرك على مصادر غير نفطية وتمنع تصدير الحنطة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تتحرك على مصادر غير نفطية وتمنع تصدير الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).