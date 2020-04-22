دولة القانون: تمرير الكاظمي بات صعبا بعد تراجع قوى رئيسيه عن دعمه

2020/04/22 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاربعاء، عن تزايد الاطراف المعارضة لتمرير حكومة مصطفى الكاظمي بعد الخلاف على بعض الحقائب الوزارية، مبينا ان ائتلافه لم يرشح اي شخصية لاي وزارة و غير معني في تشكيل حكومة الكاظمي.وقال المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” ائتلاف دولة القانون لم يرشح اي مرشح لاي وزارة […]

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