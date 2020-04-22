2020/04/22 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مصدر طبي، حقيقة انتقال العدوى من جثة متوفي بفيروس كورونا المستجد.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “جثة الميت المصاب بكورونا لا تنقل العدوى للاخرين لان الفايروس يستقر في الرئتين للمتوفى ولا يخرج منها كما يظن الكثير من الناس”.واضاف المصدر “لا داعي للخوف والاوهام التي شاعت بين الناس ان جثة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر طبي يوضح لـ”العهد نيوز” حقيقة انتقال العدوى من جثة المتوفي بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر طبي يوضح لـ”العهد نيوز” حقيقة انتقال العدوى من جثة المتوفي بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).