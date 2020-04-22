لجنة كردية مرتقبة برئاسة البارزاني لبحث تشكيل حكومة الكاظمي

2020/04/22 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن الحزب الديقراطي الكردستاني دانا الكاتب، الاربعاء، عن عزم القوى السياسية الكردية تشكيل لجنة تفاوضية موحدة لبحث تشكيل الحكومة، مبينا ان اللجنة ستكون تحت اشراف رئيس الاقليم نيجرفان البارزاني.وقال الكاتب في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الوفد التفاوضي الاخير الكردي المرسل الى بغداد لم يمتلك صلاحيات التفاوض على تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي […]

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