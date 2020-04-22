2020/04/22 | 13:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقاض ترابية بتقاطع التجاري تقطع الطريق باتجاه المعقل وسط البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقاض ترابية بتقاطع التجاري تقطع الطريق باتجاه المعقل وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقاض ترابية بتقاطع التجاري تقطع الطريق باتجاه المعقل وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).