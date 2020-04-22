عبدالمهدي يسهب في “تشخيص المشاكل” في رسالة “السأم المطولة”: ماذا أراد المستقيل؟

2020/04/22 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شغلت “الرسالة المفتوحة” كما أسماها مرسلها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، تفكير المراقبين للشأن السياسي، خصوصًا لما فيها من اسهاب واسع تحدث من خلاله عبدالمهدي عن أسباب الانهيار الذي تشهده البلاد، ونقاط الإدانة التي وجهها بقسوة إلى القوى السياسية فضلًا عن “الترميز” برسالته.وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، كتب عبدالمهدي […]

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