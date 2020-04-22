تدمير 4 اوكار لداعش بعملية امنية في ناحية العبارة بديالى

2020/04/22 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دمرت قوة امنية من شرطة ديالى 4 اوكار لعناصر داعش الارهابي بعملية أمنية نفذت شمال شرق بعقوبة.وقال قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري في بيان اليوم إن ” قوة أمنية من افواج طوارئ ديالى الثامن والتاسع والنموذجي وقسم مكافحة المتفجرات وقسم الاتصالات وقسم الكلاب البوليسة وفريق الجهد الهندسي، شرعت بتنفيذ عملية […]

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