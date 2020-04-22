نادي القوة الجوية يحتفل بذكرى الـ89 لتأسيسه

2020/04/22 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنئت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، وزارة الدفاع والكوادر التدريبية واللاعبين والعاملين في النادي وعشاق الصقور بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لتأسيسه.وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية للنادي العميد وليد الزيدي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “ذكرى تأسيس النادي تعتبر مناسبة عظيمة وكبيرة على عشاق فريق القوة الجوية وكل من ينتمي […]

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