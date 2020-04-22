إدارة الصقور توضح موقفها من ترشيح اوديشو لمنصب وزير الشباب

2020/04/22 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، موقفها من ترشيح مدرب الصقور أيوب اوديشو، لمنصب وزير الشباب والرياضة.وقال نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي وليد الزيدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مناقشة اي اسم تدريبي لقيادة الصقور مرهونة بتسمية اوديشو وزيراً للشباب والرياضة من عدمه وحتى الأن الاخير باق في منصبه”.وأضاف الزيدي “في حال […]

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