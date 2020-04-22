تدريسيون كورد في كركوك يحتجون على تأخر رواتبهم

2020/04/22 | 13:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم معلمو وموظفو المدارس الكوردية في محافظة كركوك، يوم الاربعاء، تظاهرات لمطالبة حكومة إقليم كوردستان بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقال مراسل شفق نيوز، إن هيئة تطلق على نفسها اسم "المدافعون عن معلمي وموظفي كوردستان في كركوك"، نظمت صباح اليوم، بمشاركة مجموعة من المعلمين والموظفين في المحافظة تظاهرات لمطالبة حكومة إقليم كوردستان بصرف رواتبهم بوقتها المحدد.

وأشار بعض المتظاهرين إلى "عدم وجود بنوك كوردستانية في محافظة كركوك من أجل تسلم الرواتب"، مطالبين بـ"نقل رواتبهم على الحكومة العراقية الاتحادية".

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