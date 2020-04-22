صحيفة بريطانية: العلماء السوفييت وجدوا حياة على كوكب الزهرة

2020/04/22 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تحدثت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية عن برنامج الفضاء السري لموسكو، الذي تم تطويره في الحقبة السوفيتية، حيث اقترح العلماء بعد أن عثروا على أشياء مشابهة لأشكال الحياة، أن هناك حياة على كوكب الزهرة.وأشارت الصحيفة إلى أنه كان يعتقد لفترة طويلة استحالة وجود حياة على كوكب الزهرة بسبب عدم توفر الظروف الملائمة لذلك، مضيفة، […]

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