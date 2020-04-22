وزير الثقافة يهنئ الأسرة الصحفية الكردية بعيد تأسيسها الـ 122

2020/04/22 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادهنأ وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني الأسرة الصحفية الكردية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين بعد المائة لتأسيسها.وقال الحمداني في نص برقية التهنئة، “أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لإخواننا الأكراد بمناسبة مرور الذكرى الثانية والعشرين بعد المائة لتأسيس الصحافة الكردية، ففي مثل هذا اليوم 22 نيسان يحتفل أخواننا الأكراد بعيد الصحافة الكردية وهي مناسبة […]

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