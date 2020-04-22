2020/04/22 | 13:16 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
طالب النائب عن تحالف سائرون رعد حسين , الأربعاء , رئيس الوزراء المكلف بتقديم برنامج محدد ومقتضب يتضمن ثلاث أولويات رئيسية, داعيا الكتل السياسية التعامل مع المستجدات الحالية بكل حيادية وعدم فرض على الكاظمي أسماء محددة.
وقال حسين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التحديات التي تواجه البلاد صعبة جدا وربما ستكون اثارها سلبية على العملية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون للكاظمي: ليكن برنامجك الحكومي مقتصر على 3 أولويات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طالب النائب عن تحالف سائرون رعد حسين , الأربعاء , رئيس الوزراء المكلف بتقديم برنامج محدد ومقتضب يتضمن ثلاث أولويات رئيسية, داعيا الكتل السياسية التعامل مع المستجدات الحالية بكل حيادية وعدم فرض على الكاظمي أسماء محددة.
وقال حسين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التحديات التي تواجه البلاد صعبة جدا وربما ستكون اثارها سلبية على العملية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون للكاظمي: ليكن برنامجك الحكومي مقتصر على 3 أولويات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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