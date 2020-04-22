نائب عن سائرون للكاظمي: ليكن برنامجك الحكومي مقتصر على 3 أولويات

2020/04/22 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن تحالف سائرون رعد حسين , الأربعاء , رئيس الوزراء المكلف بتقديم برنامج محدد ومقتضب يتضمن ثلاث أولويات رئيسية, داعيا الكتل السياسية التعامل مع المستجدات الحالية بكل حيادية وعدم فرض على الكاظمي أسماء محددة.وقال حسين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التحديات التي تواجه البلاد صعبة جدا وربما ستكون اثارها سلبية على العملية […]

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