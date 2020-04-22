قائد القوات البرية يعلق على انباء ترشيحه لمنصب وزير الدفاع

2020/04/22 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق قائد القوات البرية الفريق الركن جمعه عناد سعدون الجبوري، الاربعاء، على انباء ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، فيما اشار الى انه لا يسمح لأية جهة مهما كانت التكلم نيابة عنه.وقال الجبوري في بيان تلقت “العهد نيوز” “استغرب مما يثير بشأن ترشيحي من قبل جهة سياسية لمنصب وزير الدفاع”، مبينا ان “على الجميع أن يعلم […]

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