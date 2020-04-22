الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية جديدة في صحراء الأنبار

2020/04/22 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، نتائج عملية عسكرية جديدة في صحراء الأنبار.وقال بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، أن “قوة مشتركة من مقر الفوج الثاني قوة ناحية البغدادي والجيش نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش صحراء البغدادي إبتداء من الخط الإستراتيجي وصولا الى منطقة الحسينيات وh1 و وادي حوران وصولا الى عكاشات غرب الانبار لتأمين […]

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