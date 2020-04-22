2020/04/22 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إيران تسجل 94 حالة وفاة وقرابة 1200 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيران تسجل 94 حالة وفاة وقرابة 1200 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إيران تسجل 94 حالة وفاة وقرابة 1200 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).