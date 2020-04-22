سلطة الطيران المدني تصدر بياناً توضيحياً للعراقيين العالقين في سوريا بشأن إجلائهم

2020/04/22 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، الأربعاء (22 نيسان 2020)، بياناً توضيحياً للعراقيين العالقين سوريا بشأن إجلائهم من البلاد السورية، فيما أشارت الى أنها أوكلت مهمة إجلاء العالقين الى شركة "فلاي بغداد".

وذكرت سلطة الطيران في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تود أن توضح للرأي العام وخصوصاً مواطنينا العالقين في دول العالم لا سيما سوريا بأنها تبذل جهود ومساع كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودتهم إلى العراق بالسرعة الممكنة، واستناداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، حيث تم مخاطبة شركتي (أجنحة الشام، وفلاي بغداد) لمعرفة أسعار التذاكر للمسافرين، لاختيار السعر الأقل مراعاة لظروف المواطنين".

وأضاف البيان، أنه "تم اختيار شركة (فلاي بغداد) كون سعر التذكرة للمسافر الواحد تبلغ 175 دولار، ولأن الأولوية للنواقل الوطنية فقد أوكلت مهمة اجلاء العراقيين العالقين في دمشق إلى شركة (فلاي بغداد)، التي تحمل شهادة AOC الرقم 007"، مشيراً الى أن "المباشرة سيتم بذلك بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل سلطة الطيران المدني السوري".





وأعربت سلطة الطيران المدني العراقي عن "شكرها لتعاون شركة (فلاي بغداد) معها لإجلاء العراقيين العالقين هناك، لاسيما نقل عدد من المسافرين ذوي الدخل المحدود مجانًا".





وما زالت وزارة الخارجية، تعلن عن تسيير العديد من الرحلات الاستثنائية إلى عدد من البلدان التي يوجد بها عراقيون عالقون في البلاد التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد، من أجل إعادتهم الى العراق.

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