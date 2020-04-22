2020/04/22 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال الكرملين يوم الأربعاء إنه من السابق جدا لأوانه استخلاص أي نتائج بشان خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط قبل دخول الاتفاق العالمي الذي اتفقت عليه مجموعة أوبك+ حيز التنفيذ في الأول من مايو أيار.

هوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، مسجلة أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض بالسوق، فيما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في النيل من الطلب على أنواع الوقود.

وردا على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل أن تتبناها روسيا فيما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ”ينبغي أن نجري تحليلا فور بدء سريان اتفاق أوبك+ ...



الآن علينا أن ننتظر“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: من السابق جدا لأوانه الاستجابة لضعف النفط ننتظر تأثير اتفاق أوبك+) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: من السابق جدا لأوانه الاستجابة لضعف النفط ننتظر تأثير اتفاق أوبك+) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).