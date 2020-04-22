2020/04/22 | 13:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند، في المؤتمر اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن حالات الإصابة الجديدة، ترفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2248 إصابة، مشيرا إلى تسجيل "حالتي وفاة لمقيمَين من الجنسية الهندية، أحدهما يبلغ من العمر 57 عاما والآخر 75 عاما".

وأكد المتحدث؛ أن "هناك 6 حالات دخلت العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع مجموع الحالات في العناية المركزة إلى 50 حالة بين مستقرة وحرجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).