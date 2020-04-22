القضاء يوجّه بتسهيل إجراءات تسجيل شكاوى العنف ‏الأسري

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، بتسهيل إجراءات تسجيل شكاوى العنف الأسري.
وقال إعلام مجلس القضاء في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "زيدان، استقبل وفداً نسائياً ضم النائبة آلا الطالباني رئيس تجمع البرلمانيات والنائبة ميسون الساعدي والنائبة انتصار الجبوري عن لجنة المرأة النيابية وحنان الفتلاوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة ابتسام عزيز مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.".
وأوضح أن "الاجتماع ناقش موضوع حالات العنف الأسري وإجراءات القضاء للحد من هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها".
وأكد رئيس مجلس القضاء، أن "القانون ينص على معاقبة مرتكب جريمة العنف الأسري أياً كانت صفته في الأسرة، إذ لا يوجد مسوغ قانوني أو شرعي يبرر ارتكاب هذه الجريمة مثلها مثل بقية الجرائم التي يعاقب عليها القانون".
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