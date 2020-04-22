القضاء يوجّه بتسهيل إجراءات تسجيل شكاوى العنف ‏الأسري

2020/04/22 | 13:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، بتسهيل إجراءات تسجيل شكاوى العنف ‏الأسري.

وقال إعلام مجلس القضاء في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "زيدان، استقبل ‏وفداً نسائياً ضم النائبة آلا الطالباني رئيس تجمع البرلمانيات والنائبة ميسون ‏الساعدي والنائبة انتصار الجبوري عن لجنة المرأة النيابية وحنان الفتلاوي ‏مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة ابتسام عزيز مدير عام دائرة ‏تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.".

وأوضح أن "الاجتماع ناقش ‏موضوع حالات العنف الأسري وإجراءات القضاء للحد من هذه الجريمة ومحاسبة ‏مرتكبيها".‏

وأكد رئيس مجلس القضاء، أن "القانون ينص على معاقبة مرتكب جريمة العنف ‏الأسري أياً كانت صفته في الأسرة، إذ لا يوجد مسوغ قانوني أو شرعي يبرر ارتكاب ‏هذه الجريمة مثلها مثل بقية الجرائم التي يعاقب عليها القانون".

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